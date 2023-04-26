Як повідомляє журнал Forbes, пів мільйона українців вже отримали понад 4 000 тонн товарів першої потреби.

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Також Метінвест спільно з Protez Hub започаткували програму з протезування. Станом на квітень ініціатива охопила 68 людей, здебільшого ветеранів ЗСУ, що перенесли ампутації кінцівок. 13 із них уже отримали протези вартістю до 30 000 євро.



Загалом від початку повномасштабної війни на допомогу мирним жителям України Група спрямувала 40 мільйонів євро і залучила 27 мільйонів євро від донорів поза межами України.

За рік роботи до гуманітарних ініціатив Метінвесту долучилося 400 волонтерів, 10 фондів та громадських організацій, а донорами стали понад 200 компаній з усього світу,

– йдеться у матеріалі.

Також Метінвесту вдалося не зупиняти програму професійної підготовки молоді у галузі ГМК — восени 2022 року 442 студенти розпочали навчання за інженерними спеціальностями в університеті "Метінвест Політехніка". Для співробітників Метінвесту та їхніх дітей ця можливість надається безплатно.



Додатково компанія забезпечує всіх своїх мобілізованих співробітників, яких понад 8 тисяч, бронежилетами, касками та теплим одягом.