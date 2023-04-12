Перший такий центр запрацює вже у липні 2023 року у Запоріжжі. Відповідні наміри закріплені у меморандумі про співпрацю між "Рятуємо життя", ГД ООН в Україні та Запорізькою обласною радою.

Зауважте Донатити стало трендом: як змінилася сфера благодійності під час війни

"Рятуємо життя" вже має досвід та інфраструктурну експертизу в організації роботи реабілітаційних та медичних центрів, реалізації ініціатив у сфері психологічної та соціальної допомоги. Оголошена ініціатива Метінвесту допоможе облаштувати та вмеблювати приміщення для організації центру. Окрім того, до роботи залучать кваліфікованих психологів і персонал.

Юрій Риженков – генеральний директор Групи Метінвест – наголосив, що їхнє завдання як соціально відповідальної компанії – системно допомагати українцям подолати складнощі та біль війни.

"Рятуємо життя" спільно з партнерами вже розвиває напрями з реабілітації та протезування військових і цивільних, а також психологічного відновлення жінок і дітей. На часі створення центрів у містах присутності Метінвесту, що допоможуть мирним жителям відновитися та інтегруватися в суспільство. Наш партнер у цьому проєкті — Глобальний договір ООН в Україні — має значний досвід роботи в цій сфері, – мовиться у повідомленні.

Риженков наголосив: Метінвест сподівається, що разом вдасться мінімізувати шкоду для ментального здоров'я українців.

Центр у Запоріжжі стане продовженням проєкту Mental Help. Його ініціював Глобальний договір ООН в Україні. Це онлайн-платформа, що надає професійну психологічну допомогу українцям. У Запоріжжі відповідна ініціатива вперше вийде в офлайн.

ГД ООН в Україні розробить концепцію та програми психологічної допомоги, проведе навчання психологів і персоналу центру та організує його роботу.

Глобальний договір ООН в Україні та "Рятуємо життя" мають спільну мету – зробити психологічну допомогу доступною для кожного українця. Для нас надзвичайно цінно знайти партнера, який розділяє наші цінності та бажання рухати проєкт далі і який навіть в умовах невизначеності вірить у важливість цієї ініціативи. Зараз Mental Help активно розвивається та вперше виходить в офлайн-середовище. Запоріжжя – це великий хаб для людей, які відчули на собі наслідки війни. Саме тому ми з командою обрали цю локацію для відкриття першого ком'юніті-центру. Впевнені, що разом з ініціативою зможемо надати ще більше якісної допомоги тим, хто її найбільше потребує", — розповіла генеральна директорка ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Запорізька обласна рада зацікавлена в подоланні травм війни серед жителів регіону та численних переселенців і допоможе з виділенням приміщень для створення центру.

"Як людина, що від початку широкомасштабного вторгнення не виїжджала із Запоріжжя, я чітко розумію, що ревіталізація, відновлення ментального здоров'я, психологічна реабілітація стануть провідними напрямками, до яких необхідно залучати максимальні ресурси. Тому я дуже вдячна за таку своєчасну та влучну ініціативу з боку Глобального договору ООН в Україні, з боку соціально-відповідального бізнесу – компанії Метінвест, а також за можливість долучитися до цієї важливої справи Запорізькій обласній раді. Зі свого боку ми обіцяємо вирішення усіх необхідних технічних та організаційних питань", – зазначила голова Запорізької обласної ради Олена Жук.

Ініціативу "Рятуємо життя" створила Група Метінвест у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проєкт допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 мільйона євро. Українці отримали понад 4 тисячі тонн харчових продуктів і засобів гігієни, а лікарні — медпрепарати, витратні матеріали та обладнання на понад 246 тисяч євро. Донорами проєкту стали понад 200 компаній зі всього світу. До ініціативи долучилося 400 волонтерів та 10 фондів і громадських організацій. Серед основних напрямів роботи "Рятуємо життя" – протезування та реабілітація військових та мирних жителів, а також психологічне відновлення жінок і дітей.

Глобальний договір ООН в Україні – це українська мережа найбільшої у світі спільноти відповідальних бізнесів. Ця особлива ініціатива Генерального секретаря ООН закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі 10 Принципів у галузі прав людини, трудових відносин, захисту довкілля і боротьби з корупцією. Організація налічує 21 тисячу учасників у 162 країнах світу. Українська мережа має 118 учасників. Група Метінвест приєдналася до Глобального договору ООН у 2010 році.