Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Вакцинироваться в Раде смогут не только нардепы.
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"Со следующей недели в Верховной Раде заработает пункт вакцинации. Это для всех, а не только для депутатов", – заявил Радуцкий.
Не принудительно, а обязательно
Политик рассказал, что не любит слово "принудительная", когда речь идет о вакцинации. Этим часто манипулируют.
Говорим обязательно. Если мы требуем, например, от учителей обязательную вакцинацию, то депутаты не могут не подлежать под это тоже,
– заверил Радуцкий.
Стоит заметить, что в Раде есть определенные лица, которые не поддерживают вакцинацию и прикрываются законом.
"Не будут ходить на работу – их община имеет возможность отозвать мандат. Будут каждые 3 дня за свой счет сдавать ПЦР-тест. Не хочешь вакцинироваться, то сдавай тест за свои деньги", – резко ответил Радуцкий.
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Нардепы и вакцинация: коротко
- "Слуга народа" Юрий Камельчук выступал против того, чтобы в Раду впускали только с COVID-сертификатом. Мол, это "нарушает Конституцию".
- В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что в Раду невакцинированных пускать не нужно.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что правила – одни для всех.