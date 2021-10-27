Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Вакцинироваться в Раде смогут не только нардепы.

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"Со следующей недели в Верховной Раде заработает пункт вакцинации. Это для всех, а не только для депутатов", – заявил Радуцкий.

Не принудительно, а обязательно

Политик рассказал, что не любит слово "принудительная", когда речь идет о вакцинации. Этим часто манипулируют.

Говорим обязательно. Если мы требуем, например, от учителей обязательную вакцинацию, то депутаты не могут не подлежать под это тоже,

– заверил Радуцкий.

Стоит заметить, что в Раде есть определенные лица, которые не поддерживают вакцинацию и прикрываются законом.

"Не будут ходить на работу – их община имеет возможность отозвать мандат. Будут каждые 3 дня за свой счет сдавать ПЦР-тест. Не хочешь вакцинироваться, то сдавай тест за свои деньги", – резко ответил Радуцкий.

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Нардепы и вакцинация: коротко