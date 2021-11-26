На службе мужчина с 2011 года, его уже успели посмертно наградить орденом Мужества и попрощаться с ним. У спасателя – отравление угарным газом и переохлаждение, он в сознании.

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По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, медики оценивают состояние мужчины, как средней степени тяжести.

Думаю, что больше мы никого не найдем. Это и так великое чудо, после взрыва многие погибли,

– сказал Цивилев.

Медики спасают выжившего Александра Заковряшина, смотрите видео:

Детали взрыва

Трагедия произошла 25 ноября в городе Белово Кемеровской области. В этот момент под землей было несколько сотен человек, 11 погибли, а более 40 пострадали. По версии следствия, причиной трагедии стал взрыв метана, который спровоцировала искра, а тогда произошел динамический удар. Из-за этого и травмировались горняки.

Задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка. Их обвиняют в нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего погибли двое или более человек. Руководителям грозит до 7 лет тюрьмы.

По другим версиям, причиной трагедии стали взрыв в вентиляционном штреке, возгорание угольной пыли, детонация метана.

Что говорят очевидцы