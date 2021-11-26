На службі чоловік з 2011 року, його вже встигли посмертно нагородити орденом мужності і попрощатись з ним. У рятувальника – отруєння чадним газом і переохолодження, він у свідомості.

До теми У шахті на Донеччині, де стався вибух, ліквідували аварійну ситуацію

За словами губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова, медики оцінюють стан чоловіка, як середнього ступеня важкості.

Думаю, що більше ми нікого не знайдемо. Це і так велике диво, після вибуху багато загинули,

– сказав Цивільов.

Медики рятують Олександра Заковряшина, який вижив, дивіться відео:

Деталі вибуху

Трагедія сталась 25 листопада у місті Бєлово Кемеровської області. У цей момент під землею було кілька сотень людей, 11 загинули, а понад 40 постраждали. За версією слідства, причиною трагедії став вибух метану, який спровокувала іскра, а тоді відбувся динамічний удар. Через це й травмувались гірники.

Затримали 47-річного директора шахти, його 59-річного першого заступника та 36-річного начальника дільниці. Їх звинувачують у порушенні вимог безпеки на небезпечних виробничих об'єктах, внаслідок чого загинули двоє або більше осіб. Керівникам загрожує до 7 років в'язниці.

За іншими версіями, причиною трагедії став вибух у вентиляційному штреку, займання вугільного пилу, детонація метану.

Що кажуть очевидці