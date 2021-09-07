Об этом нардеп объединения "справедливость" Ярослав Юрчишин сказал в эфире 24 канала. Он отметил, что конкурс можно начать только после принятия соответствующего законопроекта. Однако его не внесли в повестку дня.

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"Законопроект согласован, рассмотрен профильным комитетом. Вопрос лишь внесения его в повестку дня и голосования. Это можно было сделать, но его не внесли", – пояснил нардеп.

Это не произойдет до второй половины сентября точно,

– заверил он.

Юрчишин: времени очень мало

Нардеп отметил, что есть очень мало времени для того, что провести конкурс.

"Надо от 4 месяцев. К сожалению, у нас не бывает без преград, поэтому надо еще больше времени. Мы уже выбиваемся из графика, ведь если на апрель нужен новый директор, то самое позднее, когда мы можем начать конкурс, это в ноябре", – отметил он.

По его словам, вопрос также в том, как будет организована эта конкурсная процедура. Важно, чтобы не повторилась история с конкурсом главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Справка. Конкурс по отбору на должность руководителя САП начался в конце января 2021 года. Однако он до сих пор не завершился. За должность борются 2 кандидата.

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