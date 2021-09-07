Про це нардеп об'єднання "Справедливість" Ярослав Юрчишин сказав в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що конкурс можна розпочати лише після ухвалення відповідного законопроєкту. Однак його не внесли у порядок денний.
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"Законопроєкт погоджений, розглянутий профільним комітетом. Питання лише внесення його у порядок денний і голосування. Це можна було зробити, але його не внесли", – пояснив нардеп.
Це не станеться до другої половини вересня точно,
– запевнив він.
Юрчишин: Часу дуже мало
Нардеп наголосив на тому, що є дуже мало часу для того, що провести конкурс.
"Треба від 4 місяців. На жаль, в нас не буває без перепон, тому треба ще більше часу. Ми вже вибиваємось з графіку, адже якщо на квітень потрібен новий директор, то найпізніше, коли ми можемо розпочати конкурс, це у листопаді", – зауважив він.
За його словами, питання також в тому, як буде організована ця конкурсна процедура. Важливо, щоб не повторилась історія з конкурсом голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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- Ситник став головою НАБУ 16 квітня 2015 року. Він – перший директор Бюро.
- Призначення Ситника визнали неконституційним 28 серпня 2020 року. Таке рішення виніс Конституційний Суд.
- Ситник не погодився з цим і продовжив свою роботу на посаді.
- У квітні 2022 року його термін перебування на посаді вже законно завершиться.