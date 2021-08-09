Про це розповів Артем Ситник на презентації звіту діяльності НАБУ і САП у першому півріччі 2021 року.

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Ситник відмовився відповідати на питання про отримання запитів

Голова НАБУ Артем Ситник підтвердив, що слідчі дії щодо Коломойського проводили. Однак, чиновник не уточнив коли.

Взагалі по справі проводилися (слідчі дії з Коломойським – 24 канал). Я не пам'ятаю, коли. Я знаю точно, що проводилися,

– розповів Ситник.

Очільник НАБУ відмовився відповідати на питання журналістів про те, чи бюро отримувало запити від США про діяльність олігарха Ігоря Коломойського. Однак Ситник додав, що справа "Приватбанку", як і більшість економічних справ, так чи інакше пов'язана з міжнародною співпрацею.

Чи проводитимуть слідчі дії з олігархом у майбутньому – поки що невідомо.

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