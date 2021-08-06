Про це чиновник розповів на координаційній нараді керівників правоохоронних органів у п'ятницю, 6 серпня.

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Слідство загнане у глухий кут

Артем Ситник заявив, що через дії Апеляційної комісії ВАКС слідчі розгублені, адже у якому напрямку тепер рухатися – невідомо.

Суд фактично скасував заочний арешт. Це рішення антикорупційного суду, чесно кажучи, дуже болісно вдарило по справі ("Приватбанку" – 24 канал), тому що наразі ми не знаємо, куди рухатися,

– повідомив чиновник.

Крім того, голова НАБУ наголосив, що справа "Приватбанку" є важливою і до неї прикута увага міжнародних партнерів, які спостерігають за розслідуванням. Скасування арешту Дубілета боляче вдарило по розслідуванню.

Який вихід із ситуації

Очільник НАБУ переконаний, що через це рішення варто порушити питання уніфікації судової практики у подібних питаннях. Ситник навіть висловив ідею розробити потрібний для цього законопроєкт.

Варто уніфікувати практику направлення міжнародно-правових доручень і питань екстрадиції... Наразі у судів різний підхід до вирішення цих питань,

– запевнив чиновник.

Ситник вважає, що уніфікація може створити єдиний механізм у розгляді подібних справ.

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