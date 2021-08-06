Об этом чиновник рассказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в пятницу, 6 августа.

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Следствие загнано в тупик

Артем Сытник заявил, что из-за действий апелляционной комиссии ВАКС следователи растеряны, потому что в каком направлении теперь двигаться – неизвестно.

Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень болезненно ударило по делу ("Приватбанка" – 24 канал), потому что пока мы не знаем, куда двигаться,

– сообщил чиновник.

Кроме того, глава НАБУ отметил, что дело "Приватбанка" является важным и к нему приковано внимание международных партнеров, которые наблюдают за расследованием. Отмена ареста Дубилета больно ударила по расследованию.

Какой выход из ситуации

Глава НАБУ убежден, что из-за этого решения стоит поднять вопрос унификации судебной практики в подобных вопросах. Сытник даже высказал идею разработать нужный для этого законопроект.

Стоит унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции... Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов,

– заверил чиновник.

Сытник считает, что унификация может создать единый механизм в рассмотрении подобных дел.

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