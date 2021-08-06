Об этом чиновник рассказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в пятницу, 6 августа.
Обратите внимание Суд избрал меру пресечения главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну
Следствие загнано в тупик
Артем Сытник заявил, что из-за действий апелляционной комиссии ВАКС следователи растеряны, потому что в каком направлении теперь двигаться – неизвестно.
Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень болезненно ударило по делу ("Приватбанка" – 24 канал), потому что пока мы не знаем, куда двигаться,
– сообщил чиновник.
Кроме того, глава НАБУ отметил, что дело "Приватбанка" является важным и к нему приковано внимание международных партнеров, которые наблюдают за расследованием. Отмена ареста Дубилета больно ударила по расследованию.
Какой выход из ситуации
Глава НАБУ убежден, что из-за этого решения стоит поднять вопрос унификации судебной практики в подобных вопросах. Сытник даже высказал идею разработать нужный для этого законопроект.
Стоит унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции... Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов,
– заверил чиновник.
Сытник считает, что унификация может создать единый механизм в рассмотрении подобных дел.
Дело "Приватбанка": главное
- 21 февраля 2021 года бывшему главе правления Александру Дубилету и еще двоим экс-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении в хищении имущества банка на сумму 8 миллиардов гривен.
- 29 марта 2021 года Дубилета объявили в розыск.
- 2 июня 2021 года суд заочно арестовал Александра Дубилета, который сейчас находится в Израиле, а 22 июля арест отменили.