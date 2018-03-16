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Уже на пороге Украины: Портников рассказал о новой серьезной угрозе

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Портников заявил, что Украина может превратиться в серьезное мафиозное государство
Портников заявил, что Украина может превратиться в серьезное мафиозное государство / Фото из соцсетей

Сейчас над Украиной нависла угроза превращения в мафиозное государство, а сама мафия является более серьезной угрозой, чем любой украинский олигарх.

Об этом политолог и журналист Виталий Портников написал в своей статье для Еспресо.ТВ.

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"Мафия – глобальный синдикат с корнем в политической системе многих развитых стран. И она уже у наших границ. Она готовится к прыжку и не сомневайтесь – прыгнет и сомкнет когти на нашем горле", – написал он

По мнению журналиста, очень скоро Украина превратится в мафиозное государство.

И вот тогда все, что было с нами раньше, покажется детскими играми. Потому что мы будем жить в мафиозном государстве в буквальном смысле слова. Не в смысле рассказов об этом по телевизору и в социальных сетях, а на деле. На самом деле – это гораздо страшнее, чем по телевизору,
– отметил политолог.

Портников считает, что для того, чтобы уберечься от этой угрозы, нужно создавать сильные государственные институты, а граждане и государство должны быть солидарными.

Также, по его словам, спастись можно путем "прекращения болтовни и имитации всего, что можно имитировать – реформ, борьбы с коррупцией, гражданского общества".

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Подытоживая, политолог отметил, что если западных партнеров можно обмануть, то мафию – нет.

"Запад можно обмануть, это не так сложно. Можно получить у него деньги на социальную стабильность и на поездки активистов на конференции. Можно даже имитировать создание эффективных институтов и вступить в ЕС, как сделала это Словакия. Но мафию не обманешь", – отметил Портников.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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