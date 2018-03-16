Вже на порозі України: Портников розповів про нову серйозну загрозу

Зараз над Україною нависла загроза перетворення у мафіозну державу, а сама мафія є більш серйозною загрозою, ніж будь-який український олігарх.

Про це політолог та журналіст Віталій Портников написав у своїй статті для Еспресо.ТВ.

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"Мафія – глобальний синдикат із корінням в політичній системі багатьох розвинених країн. І вона вже біля наших кордонів. Вона готується до стрибка і не сумнівайтеся – стрибне і зімкне кігті на нашому горлі", – написав він

На думку журналіста, дуже скоро Україна перетвориться на мафіозну державу.

І ось тоді все, що було з нами раніше, здасться дитячими іграми. Тому що ми будемо жити в мафіозній державі в буквальному сенсі слова. Не в сенсі оповідань про це по телевізору і в соціальних мережах, а на ділі. Насправді – це набагато страшніше, ніж по телевізору,

– наголосив політолог.

Портников вважає, що для того, щоб вберегтися від цієї загрози, потрібно створювати сильні державні інститути, а громадяни і держава мають бути солідарними.

Також за його словами, врятуватися можна шляхом "припинення балаканини і імітації всього, що можна імітувати – реформ, боротьби з корупцією, громадянського суспільства".

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Підсумовуючи, політолог наголосив, що якщо західних партнерів можна обдурити, то мафію – ні.

"Захід можна обдурити, це не так складно. Можна отримати у нього гроші на соціальну стабільність і на поїздки активістів на конференції. Можна навіть імітувати створення ефективних інститутів і вступити в ЄС, як зробила це Словаччина. Але мафію не обдуриш", – наголосив Портников.