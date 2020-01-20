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      Уже не 42 миллиона: свежие данные количества украинцев

      117 Читати новину українською
      В 2019 году украинцев уменьшилось на 230 тысяч человек. / pravda

      По состоянию на 1 декабря 2019 года население Украины составляло 41 922 670 человек. С января по ноябрь 2019 украинцев уменьшилось на 230 тысяч.

      Данные населения за 11 месяцев 2019 и 2018 годов опубликовала Государственная служба статистики. По их информации, на 100 умерших в Украине приходится 54 новорожденных.

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      Украинцев рождается меньше чем умирает. Из-за этого наблюдается общий спад количества населения.

      За 11 месяцев прошлого года украинцев стало меньше на 246 тысяч. В 2019 году родились 286 777 человек, в то же время умерли 533 764 украинца. 16,4 тысячи человек официально мигрировали в другие страны.

      А по состоянию на 1 января 2018 года население Украины составляло 42 177 579. В 2018 году родились 312 603, а умерли 533 764, поэтому естественно украинцев стало на 221 тысячу меньше. В 2018 году официально мигрировали 13,6 тысячи украинцев.

      1 декабря прошлого года стартовала пробная перепись населения – подготовительный этап к Всеукраинской переписи населения 2020 года.

      Данные из расчета численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Данные о естественном и миграционном движении населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

      Сколько украинцев зафиксировали в 2001 году

      Первую и единственную Всеукраинскую перепись украинцев проводили в 2001 году. Хотя согласно мировой практике, эту процедуру стоит проводить раз в 10 лет.

      В 2001 году общее количество населения Украины составляло 48,4 миллиона человек. Из них 32,5 миллиона проживали в городах, а соответственно 15,8 миллиона – в сельской местности.

      Мужчин насчитали 22,4 миллиона, а женщин – 26,1 миллиона. На территории Украины проживали представители более 130 национальностей и народностей, подавляющее большинство составляли украинцы – 77,8% или 37,5 миллиона. А украинский язык считали родным 67,5% населения.

      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      сегодня
      69626
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Госкомстат Статистика
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