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      Уже не 42 мільйони: свіжі дані кількості українців

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      У 2019 році українців поменшало на 230 тисяч людей. / pravda

      Станом на 1 грудня 2019 року населення України становило 41 922 670 осіб. З січня по листопад 2019 українців поменшало на 230 тисяч.

      Дані населення за 11 місяців 2019 та 2018 років опублікувала Державна служба статистики. За їхньою інформацією, на 100 померлих в Україні припадає 54 новонароджених.

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      Дані статистики свідчать: українців народжується менше ніж помирає. Через це спостерігається загальний спад кількості населення.

      За 11 місяців минулого року українців стало менше на 246 тисяч. У 2019 році народилося 286 777 осіб, водночас померли 533 764 українців. 16,4 тисячі осіб офіційно мігрували до інших країн.

      А станом на 1 січня 2018 року населення України становило 42 177 579. У 2018 році народилося 312 603, а померло 533 764, тож природно українців стало на 221 тисячу менше. Офіційна статистика свідчить, що у 2018 році мігрували 13,6 тисячі українців.

      1 грудня минулого року стартував пробний перепис населення – підготовчий етап до Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

      Дані з розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дані з природного й міграційного руху населення сформовано без урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, АР Крим і м.Севастополя.

      Скільки українців зафіксували у 2001 році

      Перший і єдиний Всеукраїнський перепис українців проводили у 2001 році. Хоча згідно зі світовою практикою, цю процедуру варто проводити раз на 10 років.

      У 2001 році загальна кількість населення України становила 48,4 мільйона осіб. З них 32,5 мільйони проживали у містах, а відповідно 15,8 мільйона – у сільській місцевості. 

      Чоловіків нарахували 22,4 мільйона, а жінок – 26,1 мільйона. На території України проживали представники понад 130 національностей і народностей, переважну більшість становили українці – 77,8% або ж 37,5 мільйонів. А українську мову вважали рідною 67,5% населення.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Статистика Держкомстат
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