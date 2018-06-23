Уже с начала суток оккупационные войска России ранили двух украинских защитников, – штаб

По состоянию на утро субботы, 23 июня, украинскими военными было зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Ночью и утром на Луганском направлении наши укрепления вблизи Новотошковского были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Здесь было зафиксировано 12 взрывов вражеских мин. Украинские защитники открывали огонь в ответ,

– рассказали в Минобороны.

На Донецком направлении сегодня утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны противника.

"Горячо было в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Талаковка — там оккупанты выпустили по нашим позициям 52 снаряда 122-го калибра. Вблизи населенных пунктов Широкино и Каменка позиции украинских защитников боевики обстреляли из стрелкового оружия", – отмечают военные.

Уже с начала этих суток во время боевых действий два украинских воина получили ранения в районе Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих были безотлагательно эвакуированы в военный госпиталь.