На Мариупольском и Луганском направлениях – интенсивные боевые действия, – ООС

За прошедшие сутки, 22 июня, интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.

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Напряженная обстановка остается в районе населенного пункта Новотошковское, что в Луганской области. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами, оккупанты открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов. На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра,

– говорится в сообщении.

Также по позициям ООС у Лебединского враг открывал огонь из минометов.



По словам военных, на Донецком направлении враг преимущественно использовал стрелковое оружие и гранатометы. Бои не высокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности у населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево враг открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



К счастью, во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.