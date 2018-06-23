На Маріупольському та Луганському напрямках – інтенсивні бойові дії, – ООС

Упродовж минулої доби, 22 червня, інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупільському напрямках. Російсько-окупаційні війська 27 разів порушували режим припинення вогню.

Про це мовиться у ранковому зведенні штабу Операції об'єднаних сил.

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Напружена обстановка залишається в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти відкривали вогонь зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів. На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Гнутово активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж години противник вів вогонь з артилерії 122-го калібру,

– йдеться у повідомленні.

Також по позиціях ООС біля Лебединського ворог відкривав вогонь з мінометів.

За словами військових, на Донецькому напрямку ворог переважно застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. Бої не високої інтенсивності точилися на різних ділянках фронту. Зокрема біля населених пунктів Верхньоторецьке, Авдіївка, Луганське та Зайцево ворог відкривав вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На щастя, під час бойових дій за минулу добу втрат серед українських оборонців немає.