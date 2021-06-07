Рейтинг составляли по количеству перевезенных пассажиров с начала 2021 года. Говорится о внутренних перевозках в стране.

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Укрзализныця назвала самые популярные поезда

Самыми популярными в 2021 году (в обоих направлениях) были 3 поезда:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск: за последние 5 месяцев на нем проехали 329 тысяч пассажиров;

№ 41/42 Днепр – Трускавец: на нем ездили 188 тысяч пассажиров;

№ 69/70 Мариуполь – Львов: перевез 176 тысяч пассажиров.

Кроме того, большой популярностью пользовались также рейсы:

№ 137/138 Хмельницкий – Лисичанск: 165 тысяч пассажиров;

№ 91/92 Одесса – Константиновка: 170 тысяч пассажиров;

№ 145/146 Киев – Измаил: 159 тысяч пассажиров;

№ 101/102 Киев – Херсон: 147 тысяч пассажиров;

№ 97/98 Ковель – Киев: 143 тысячи пассажиров;

№ 357/358 Киев – Рахов: 141 тысяча пассажиров;

№ 125/126 Константиновка – Киев: 140 тысяч пассажиров.

Более того, пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки на других маршрутах. В частности, в тройку лидеров входят:

Харьков – Киев: 184 тысячи пассажиров и 178 тысяч – обратно;

Львов – Киев: 165 тысяч пассажиров и 161 тысяча – обратно;

Днепр – Киев: 131 тысяча пассажиров и 123 тысячи – обратно.

Обратите внимание! Сразу после возобновления международного сообщения проводники Укрзализныци попались на контрабанде. Пограничники и таможенники железнодорожного пункта пропуска в Чопе при проверке поезда рейса "Киев – Вена" 4 июня обнаружили незаконную партию табачных изделий.