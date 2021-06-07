Рейтинг составляли по количеству перевезенных пассажиров с начала 2021 года. Говорится о внутренних перевозках в стране.
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Укрзализныця назвала самые популярные поезда
Самыми популярными в 2021 году (в обоих направлениях) были 3 поезда:
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск: за последние 5 месяцев на нем проехали 329 тысяч пассажиров;
- № 41/42 Днепр – Трускавец: на нем ездили 188 тысяч пассажиров;
- № 69/70 Мариуполь – Львов: перевез 176 тысяч пассажиров.
Кроме того, большой популярностью пользовались также рейсы:
- № 137/138 Хмельницкий – Лисичанск: 165 тысяч пассажиров;
- № 91/92 Одесса – Константиновка: 170 тысяч пассажиров;
- № 145/146 Киев – Измаил: 159 тысяч пассажиров;
- № 101/102 Киев – Херсон: 147 тысяч пассажиров;
- № 97/98 Ковель – Киев: 143 тысячи пассажиров;
- № 357/358 Киев – Рахов: 141 тысяча пассажиров;
- № 125/126 Константиновка – Киев: 140 тысяч пассажиров.
Более того, пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки на других маршрутах. В частности, в тройку лидеров входят:
- Харьков – Киев: 184 тысячи пассажиров и 178 тысяч – обратно;
- Львов – Киев: 165 тысяч пассажиров и 161 тысяча – обратно;
- Днепр – Киев: 131 тысяча пассажиров и 123 тысячи – обратно.