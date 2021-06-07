Рейтинг складали за кількістю перевезених пасажирів з початку 2021 року. Мовиться про внутрішні перевезення в країні.
До теми До моря: Укрзалізниця запустила 11 додаткових потягів
Укрзалізниця назвала найпопулярніші потяги
Найбільш популярними у 2021 році (в обох напрямках) були 3 потяги:
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ: за останні 5 місяців ним проїхали 329 тисяч пасажирів;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець: ним їздили 188 тисяч пасажирів;
- № 69/70 Маріуполь – Львів: перевіз 176 тисяч пасажирів.
Окрім того, великою популярністю користувались також рейси:
- № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ: 165 тисяч пасажирів;
- № 91/92 Одеса – Костянтинівка: 170 тисяч пасажирів;
- № 145/146 Київ – Ізмаїл: 159 тисяч пасажирів;
- № 101/102 Київ – Херсон: 147 тисяч пасажирів;
- № 97/98 Ковель – Київ: 143 тисячі пасажирів;
- № 357/358 Київ – Рахів: 141 тисяча пасажирів;
- № 125/126 Костянтинівка – Київ: 140 тисяч пасажирів.
Ба більше, пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки на інших маршрутах. Зокрема у трійку лідерів входять:
- Харків – Київ: 184 тисяч пасажирів та 178 тисяч – зворотно;
- Львів – Київ: 165 тисяч пасажирів та 161 тисяча – зворотно;
- Дніпро – Київ: 131 тисяча пасажирів та 123 тисячі – зворотно.