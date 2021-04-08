Акция протеста против выборочного карантина проходила 8 апреля под Ужгородским городским советом. Они составили список требований и предложений по своей работе в условиях локдауна.

Ужгородские ФЛП собираются отдать вышеуказанный список представителям местного правительства. Надеются, это возобновит их работу. Актуально Недовольство карантином: в Запорожье и Николаеве вышли протестовать предприниматели – фото Что известно об акции Один из организаторов акции Роман Плиско заявил, что ужгородские предприниматели стремятся работать. Для того они разработали список требований и предложений по работе предприятий в условиях красной зоны.

Он также заявил, что на акцию собралось не менее 200 человек.

Акция протеста под Ужгородским горсоветом / Фото "Общественное" Несколько полицейских экипажей контролируют общественный порядок.

Акция протеста под Ужгородским горсоветом / Фото "Общественное" Локдаун на Закарпатье: детали Ограничения красной зоны ввели 8 марта.

Закрыли школы – ученики 5-11 классов учатся дистанционно.

Садики и начальные школы продолжили работать после каникул – с 26 марта.

Заведения общепита работают только на вынос.

Приостановлена работа ТРЦ, учреждений культуры, кинотеатров, непродовольственных магазинов и рынков.

Запрещено проводить массовые мероприятия, а все спортивные матчи проводят без зрителей.

В начале карантина остановили железнодорожное сообщение. 31 марта продлили ограничения на движение поездов и электричек.