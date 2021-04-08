На Закарпатье ФЛП возмутились выборочным карантином: они вышли на протест возле горсовета
Акция протеста против выборочного карантина проходила 8 апреля под Ужгородским городским советом. Они составили список требований и предложений по своей работе в условиях локдауна.
Источник:"Общественное"
Ужгородские ФЛП собираются отдать вышеуказанный список представителям местного правительства. Надеются, это возобновит их работу.
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Что известно об акции
- Один из организаторов акции Роман Плиско заявил, что ужгородские предприниматели стремятся работать. Для того они разработали список требований и предложений по работе предприятий в условиях красной зоны.
- Он также заявил, что на акцию собралось не менее 200 человек.
Акция протеста под Ужгородским горсоветом / Фото "Общественное"
- Несколько полицейских экипажей контролируют общественный порядок.
Акция протеста под Ужгородским горсоветом / Фото "Общественное"
Локдаун на Закарпатье: детали
- Ограничения красной зоны ввели 8 марта.
- Закрыли школы – ученики 5-11 классов учатся дистанционно.
- Садики и начальные школы продолжили работать после каникул – с 26 марта.
- Заведения общепита работают только на вынос.
- Приостановлена работа ТРЦ, учреждений культуры, кинотеатров, непродовольственных магазинов и рынков.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, а все спортивные матчи проводят без зрителей.
- В начале карантина остановили железнодорожное сообщение. 31 марта продлили ограничения на движение поездов и электричек.
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