Акція протесту проти вибіркового карантину відбувалась 8 квітня під Ужгородською міською радою. Вони склали список вимог та пропозицій щодо своєї роботи в умовах локдауну.

Ужгородські ФОПи збираються віддати вищевказаний список представникам місцевого уряду. Сподіваються, це поновить їхню роботу. Актуально Невдоволення карантином: у Запоріжжі та Миколаєві вийшли протестувати підприємці – фото Що відомо про акцію Один з організаторів акції Роман Плиско заявив, що ужгородські підприємці прагнуть працювати. Для того вони розробили список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах червоної зони.

Він також заявив, що на акцію зібралось щонайменше 200 людей.

Акція протесту під Ужгородською міськрадою / Фото "Суспільне" Кілька поліцейських екіпажів контролюють громадський порядок.

Акція протесту під Ужгородською міськрадою / Фото "Суспільне" Локдаун на Закарпатті: деталі Обмеження червоної зони запровадили 8 березня.

Закрили школи – учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.

Садочки та початкові школи продовжили працювати після канікул – з 26 березня.

Заклади громадського харчування працюють тільки на винос.

Призупинено роботу ТРЦ, закладів культури, кінотеатрів, непродовольчих магазинів і ринків.

Заборонено проводити масові заходи, а усі спортивні матчі проводять без глядачів.

На початку карантину зупинили залізничне сполучення. 31 березня продовжили обмеження на рух потягів та електричок.