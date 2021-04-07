У Запоріжжі та Миколаєві 7 квітня почалися протести підприємців через посилення карантину. Здебільшого на акціях були працівники непродовольчих ринків, яким заборонили працювати. В одному з міст навіть перекрили дорогу громадському транспорту.

У Миколаєві на акцію протесту вийшли приблизно 3 сотні людей. У Запоріжжі менше незадоволених підприємців – кілька десятків.

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Що відбувалося в Миколаєві

Як повідомляє Суспільне, підприємці вийшли під миколаївську міськраду, щоб вимагати можливість працювати під час карантину. Також вони просили скасування орендної плати й податків. Люди стояли з плакатами: "Моя робота – моє життя", "Скасуйте нам податки" та "Пригнічений бізнес – смерть економіки".

Організатором акції була спільнота "300 миколаївців". Також туди прийшли учасники руху "Save ФОП".



Акція протесту підприємців у Миколаєві / Фото "Суспільне"

Протестувальники збирали підписи на зверненні до міської ради. Розходитись люди почали приблизно об 11:10.



Підприємці на акції під миколаївською міськрадою / Фото "Суспільне"

До них вийшов міський голова Олександр Сєнкевич, який сказав, що не може виконати вимоги протестувальників, оскільки є всеукраїнські показники, за якими міста переводяться з одних зон в інші. Також він говорив і про іншу вимогу підприємців.

Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку,

– додав Сєнкевич

Акція підприємців Запоріжжя

Як повідомляє видання "ZaБор", в Олександрійському районі міста зібралися працівники непродовольчого ринку. Вони не просто висловлювали невдоволеність, а й перекрили рух трамвайної гілки міста. Як наслідок, транспорт не курсував за 4 маршрутами.



Працівники запорізького ринку блокують трамвай / Фото "ZaБор"

Протестувальників обурює те, що Запоріжжя не перебуває в червоній зоні. Відтак, після посилення карантину вони не можуть працювати, але й не отримають компенсацію від уряду. Станом на 11:00 люди не починали розходитись.



Підприємці протестують проти посиленого карантину в Запоріжжі / Фото "ZaБор"

Зверніть увагу! Через несприятливу епідеміологічну ситуацію в Миколаєві та Запоріжжі посилили карантин. В обох містах ввели часткові обмеження на роботу закладів харчування, а також заборонили працювати непродовольчим ринкам. Детальніше про посилення карантину в містах читайте за посиланням.