В Запорожье и Николаеве 7 апреля начались протесты предпринимателей из-за усиления карантина. В основном на акциях были работники непродовольственных рынков, которым запретили работать. В одном из городов даже перекрыли дорогу общественному транспорту.

В Николаеве на акцию протеста вышли примерно 3 сотни людей. В Запорожье меньше недовольных предпринимателей – несколько десятков.

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Что происходило в Николаеве

Как сообщает Общественное, предприниматели вышли под Николаевский горсовет, чтобы требовать возможность работать во время карантина. Также они просили отмены арендной платы и налогов. Люди стояли с плакатами: "Моя работа – моя жизнь", "Снимите нам налоги" и "Подавленный бизнес – смерть экономики".

Организатором акции было сообщество "300 николаевцев". Также туда пришли участники движения "Save ФОП".



Акция протеста предпринимателей в Николаеве / Фото "Общественное"

Протестующие собирали подписи на обращении в городской совет. Расходиться люди начали примерно в 11:10.



Предприниматели на акции под Николаевским горсоветом / Фото "Общественное"

К ним вышел городской голова Александр Сенкевич, который сказал, что не может выполнить требования протестующих, поскольку есть всеукраинские показатели, по которым города переводятся из одних зон в другие. Также он говорил и о другом требовании предпринимателей.

Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка,

– добавил Сєнкевич

Акция предпринимателей Запорожья

Как сообщает издание "ZaБор", в Александрийском районе города собрались работники непродовольственного рынка. Они не просто выражали недовольство, но и перекрыли движение трамвайной ветки города. Как следствие, транспорт не курсировал по 4 маршрутам.



Работники запорожского рынка блокируют трамвай / Фото "ZaБор"

Протестующих возмущает то, что Запорожье не находится в красной зоне. Затем, после усиления карантина они не могут работать, но и не получат компенсацию от правительства. По состоянию на 11:00 люди не начинали расходиться.



Предприниматели протестуют против усиленного карантина в Запорожье / Фото "ZaБор"

Обратите внимание! Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Николаеве и Запорожье усилили карантин. В обоих городах ввели частичные ограничения на работу заведений питания, а также запретили работать непродовольственным рынкам. Подробнее об усилении карантина в городах читайте по ссылке.