Украинцы в регионах не остаются безучастными и помогают украинской армии в борьбе с российским оккупантом. В частности, сдавая кровь.
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В Ужгороде большие очереди в центры переливания крови
О том, что в Ужгороде образовались очереди в центр переливания крови, сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.
Очереди в центр переливания крови / Фото Закарпатская ОГА
Когда видишь такие кадры, сердце замирает от радости и гордости. Украинцы очень сильны и сплочены, каждый делает то, что в его силах,
– отметил Белецкий.
Он добавил, что медики, кроме Ужгорода, готовы принимать доноров крови также в каждой районной больнице.
Украинцы спешат сдавать кровь на нужды армии / Фото Закарпатская ОГА
Кстати, желающие стать донорами в Ужгороде могут предварительно записаться по номеру 63 01 78.