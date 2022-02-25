Украинцы в регионах не остаются безучастными и помогают украинской армии в борьбе с российским оккупантом. В частности, сдавая кровь.

Читайте также Зеленский рассказал, чем гражданские украинцы могут помочь в защите государства

В Ужгороде большие очереди в центры переливания крови

О том, что в Ужгороде образовались очереди в центр переливания крови, сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

Очереди в центр переливания крови / Фото Закарпатская ОГА

Когда видишь такие кадры, сердце замирает от радости и гордости. Украинцы очень сильны и сплочены, каждый делает то, что в его силах,

– отметил Белецкий.

Он добавил, что медики, кроме Ужгорода, готовы принимать доноров крови также в каждой районной больнице.



Украинцы спешат сдавать кровь на нужды армии / Фото Закарпатская ОГА

Кстати, желающие стать донорами в Ужгороде могут предварительно записаться по номеру 63 01 78.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!