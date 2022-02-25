Українці по регіонах не залишаються байдужими та допомагають українській армії у боротьбі з російським окупантом. Зокрема, здаючи кров.

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В Ужгороді великі черги до центрів переливання крові

Про те, що в Ужгороді утворилися черги у центр переливання крові, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.



Черги до центру переливання крові / Фото Закарпатська ОДА

Коли бачиш такі кадри, як оці, серце завмирає від радості й гордості. Українці дуже сильні та згуртовані, кожен робить те, що в його силах,

– зазначив Білецький.

Він додав, що медики, окрім Ужгорода, готові приймати донорів крові також у кожній районній лікарні.



Українці поспішають здавати кров на потреби армії / Фото Закарпатська ОДА

До слова, охочі стати донорами в Ужгороді можуть здійснити попередній запис за номером 63 01 78.

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