Детали инцидента
Происшествие случилось на проспекте Свободы около 21:00. Полицейские остановили автомобиль Volkswagen за нарушения правил дорожного движения.
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Когда патрульные общались с водителем, с такси вышли двое пассажиров. Женщина и мужчина были с явными признаками алкогольного опьянения.
Разговаривая с полицейскими, они начали нецензурно ругаться и кричать, а на законное требование прекратить – не реагировали,
– заявили в полиции.
Впоследствии женщина подошла к патрульной и ударил ее в лицо, сорвав серьгу. Правоохранители задержали нападавшую и надели на нее наручники. Другой пассажир пытался помешать действиям полицейских, поэтому его также задержали. Обоих нарушителей инспекторы доставили в отделение полиции.
На них составили административные протоколы по статьям о:
- мелкое хулиганство;
- появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
- злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.
Смотрите видео инцидента с пьяными пассажирами такси: