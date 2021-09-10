Детали инцидента

Происшествие случилось на проспекте Свободы около 21:00. Полицейские остановили автомобиль Volkswagen за нарушения правил дорожного движения.

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Когда патрульные общались с водителем, с такси вышли двое пассажиров. Женщина и мужчина были с явными признаками алкогольного опьянения.

Разговаривая с полицейскими, они начали нецензурно ругаться и кричать, а на законное требование прекратить – не реагировали,

– заявили в полиции.

Впоследствии женщина подошла к патрульной и ударил ее в лицо, сорвав серьгу. Правоохранители задержали нападавшую и надели на нее наручники. Другой пассажир пытался помешать действиям полицейских, поэтому его также задержали. Обоих нарушителей инспекторы доставили в отделение полиции.

На них составили административные протоколы по статьям о:

мелкое хулиганство;

появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

Смотрите видео инцидента с пьяными пассажирами такси: