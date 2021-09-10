Деталі інциденту

Подія трапилася на проспекті Свободи близько 21:00. Поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen через порушення правил дорожнього руху.

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Коли патрульні спілкувалися з водієм, з таксі вийшли двоє пасажирів. Жінка та чоловік були з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Розмовляючи із поліцейськими, вони почали нецензурно лаятися і кричати, а на законну вимогу припинити – не реагували,

– заявили у поліції.

Згодом жінка підійшла до патрульної і вдарила її в обличчя, зірвавши сережку. Правоохоронці затримали нападницю і надягли на неї кайданки. Інший пасажир намагався перешкодити діям поліцейських, тому його затримали також. Обох порушників інспектори доставили у відділок поліції.

На них склали адміністративні протоколи за статтями про:

дрібне хуліганство;

поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль;

злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

Дивіться відео інциденту з п'яними пасажирами таксі: