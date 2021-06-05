Представители уже заявили в полицию. По данным общины Ужгорода, инцидент произошел 3 июня во второй половине дня. Только сейчас подсчитали количество пострадавших надгробий.

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Всего на кладбище более 60 мацев, самая старая датируется 1855 годом. Всего разгромили примерно 10 надгробных плит.

Справка. Мацева – еврейское надгробие в форме вертикальной каменной плиты, иногда металлической или деревянной, с надписями на иврите и символическими рельефами, устанавливаемое на могиле для увековечения памяти умершего еврея.

Как говорится на местном сайте, кроме разбитых надгробных плит, очевидцы заметили еще и следы от землекопных работ. Похоже, вандалы пытались что-то найти. К тому же за оградой кладбища нашли выброшенных 2 железных креста.

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