Представители уже заявили в полицию. По данным общины Ужгорода, инцидент произошел 3 июня во второй половине дня. Только сейчас подсчитали количество пострадавших надгробий.
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Всего на кладбище более 60 мацев, самая старая датируется 1855 годом. Всего разгромили примерно 10 надгробных плит.
Как говорится на местном сайте, кроме разбитых надгробных плит, очевидцы заметили еще и следы от землекопных работ. Похоже, вандалы пытались что-то найти. К тому же за оградой кладбища нашли выброшенных 2 железных креста.
Похожие случаи
- В мае 2021 года, также разрушили надгробные камни на старом еврейском кладбище Ужгорода, что на улице Котляревского.
- В апреле 2021 года в Тернополе правоохранители задержали вандала, который в течение двух ночей повредил почти 80 могил на местном кладбище.