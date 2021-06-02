Инцидент произошел еще 18 апреля 2021 года. Однако случай получил огласку, когда местная журналистка Галина Еремица выложила соответствующее видео на своем ютубе.

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"Румыны вас убьют, хохлы"

Как видно на видео, обнародованном в сети, священник находился в состоянии алкогольного опьянения. К полиции он обращается пренебрежительно, едва ворочая языком. Мужчина называет правоохранителей "бандеровцами" и "хохлами". Когда на него пытались составить протокол, он угрожал, что "завтра придут румыны".

Ты хохол бандеровский. Завтра придут румыны, если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб засажу ... Мне с*ать на вашу Украинскую Православную Церковь. Вы уроды и демоны,

– сказал нетрезвый водитель.

Правоохранители в это время пытались успокоить мужчину, говорили ему: "Тихонько" и просили уйти с проезжей части. Священник в это время хамил и говорил, что ему все равно на "хохлов и бандеровцев".

Пьяный священник на Буковине называет полицейских "хохлами и бандеровцами": смотрите видео с нательных камер полиции

На место инцидента за дебоширом приехала соседка священника. Она убеждала, что видит в таком состоянии своего соседа впервые и просила "как-то договориться".

Как сообщает журналистка Галина Еремица, мужчина – священник Василий Иванович Савка. Как сообщают в СМИ, он настоятель храма Святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП села Балковцы Новоселицкого района Черновицкой области.

Подрезал людей и ездил навеселе за рулем

В патрульной полиции Черновицкой области 24 каналу рассказали подробности этого инцидента. Оказалось, что нетрезвого мужчину за рулем увидели очевидцы. Он подрезал других водителей, вел себя агрессивно.

Тогда люди вызвали полицию. Правоохранители на месте составили на него протоколы и провели ему тест на драгере. Его неоднократно просили не ругаться и не оскорблять посторонних, однако он продолжал хамить.

Как наказали священника

За свое поведение он получил два протокола:

по статье 130 об управлении в нетрезвом состоянии

по статье 173 о мелком хулиганстве (ругань и оскорбления).

Суд признал мужчину виновным.

Относительно того, как видео с нательных камер полицейских оказалось у журналистки, в полиции сообщают: материалы предоставил суд по соответствующему обращению. Поскольку процесс суда был публичным, после него позволили получить материалы.