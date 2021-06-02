Інцидент трапився ще 18 квітня 2021 року. Однак випадок набув розголосу, коли місцева журналістка Галина Єреміца виклала відповідне відео на своєму ютубі.

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"Румуни вас вб'ють, хохли"

Як видно на відео, оприлюдненому у мережі, священник перебував у стані алкогольного сп'яніння. До поліції він звертається зневажливо, ледве перебираючи язиком. Чоловік називає правоохоронців "бандерівцями" і "хохлами". Коли на нього намагалися скласти протокол, він погрожував, що "завтра прийдуть румуни".

Ти хохол бандерівський. Завтра прийдуть румуни, якщо не будеш знати румунську, я тобі кулю в лоб засаджу... Мені с*ати на вашу Українську Православну Церкву. Ви виродки і демони,

– сказав нетверезий водій.

Правоохоронці у цей час намагалися заспокоїти чоловіка, говорили йому: "Тихенько" і просили з проїзної частини. Священник у цей час грубіянив і казав, що йому все одно на "хохлів і бандерівців".

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На місце інциденту по дебошира приїхала сусідка священника. Вона переконувала, що бачить у такому стані свого сусіда вперше і просила "якось домовитися".

Як повідомляє журналістка Галина Єреміца, чоловік – священник Василь Іванович Савка. Як повідомляють у ЗМІ, він настоятель храму на честь Святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП села Балківці Новоселицького району Чернівецької області.

Підрізав людей і їздив напідпитку за кермом

У патрульній поліції Чернівецької області 24 каналу розповіли подробиці цього інциденту. Виявилося, що нетверезого чоловіка за кермом побачили очевидці. Він підрізав інших водіїв, поводився агресивно.

Тоді люди викликали поліцію. Правоохоронці на місці склали на нього протоколи та провели йому тест на драгері. Його неодноразово просили не лаятися та не ображати сторонніх, однак він продовжував грубіянити.

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За свою поведінку він отримав два протоколи:

за статтею 130 про керування у нетверезому стані

за статтею 173 про дрібне хуліганство (лайка і образа).

Суд визнав чоловіка винним.

Щодо того, як відео з бодікамер поліцейських опинилося у журналістки, у поліції повідомляють: матеріали надав суд за відповідним зверненням. Оскільки процес суду був публічним, після нього дозволили отримати матеріали.