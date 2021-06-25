На момент падения ветки посетители заведения отдыхали на террасе кафе на набережной Независимости Ужгорода.

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В Ужгороде на людей упала большая ветка

Инцидент, который произошел 24 июня, в 22:40 в Ужгороде, попал на видео камер наблюдения.

В результате падения ветки несколько посетителей кафе пострадали. У них травмы средней степени тяжести. В частности, у одной из посетительниц диагностировали рваную рану ноги и ушиб ребер. Однако большинство отделалось синяками и царапинами.

Непогода на Закарпатье: что известно

Закарпатскую область заливают сильные дожди. Местных жителей предупреждают о дальнейшем возможном подтоплении некоторых населенных пунктов.

По информации Укргидрометцентра, 25 июня в регионе хоть и будет очень жарко – +32...+ 34 градуса, однако будут идти дожди, возможны грозы. Осадки не прекратятся и 26 июня, однако температура воздуха ощутимо упадет – до +25...+27 градусов.

В Ужгороде на людей в кафе упала ветка: смотрите видео