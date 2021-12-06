По информации от еврейской общины, подобные листовки правоохранители фиксировали в округе еще на прошлой неделе. Известно также, что акт вандализма совершили около 01:00 часов 6 декабря.

Читайте также Разрушение иудейской ханукии в Днепре: задержали нескольких подростков

Злоумышленники зашли со стороны, где нет камер, поэтому пока неизвестно, кто именно нарисовал свастику и оставил антисемитскую наклейку. Об этом инциденте местные узнали уже утром.

Полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. В то же время представители еврейской общины написали заявление по статье о нарушении равноправия граждан.



В Ужгороде возле ханукии обнаружили антисемитскую открытку / Фото с телеграмм-канала ОЕОУ

Разбитая ханукия на Майдане Независимости

В центре столицы 28 ноября мужчина отрывал внешнюю обшивку ханукии под аплодисменты некоторых единомышленников. Когда к нему подошла муниципальная стража, он начал кричать, что этот праздничный атрибут иудеев не надо было ставить на Майдане Независимости.