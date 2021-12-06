По информации от еврейской общины, подобные листовки правоохранители фиксировали в округе еще на прошлой неделе. Известно также, что акт вандализма совершили около 01:00 часов 6 декабря.
Читайте также Разрушение иудейской ханукии в Днепре: задержали нескольких подростков
Злоумышленники зашли со стороны, где нет камер, поэтому пока неизвестно, кто именно нарисовал свастику и оставил антисемитскую наклейку. Об этом инциденте местные узнали уже утром.
Полиция открыла дело
Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. В то же время представители еврейской общины написали заявление по статье о нарушении равноправия граждан.
В Ужгороде возле ханукии обнаружили антисемитскую открытку / Фото с телеграмм-канала ОЕОУ
Разбитая ханукия на Майдане Независимости
В центре столицы 28 ноября мужчина отрывал внешнюю обшивку ханукии под аплодисменты некоторых единомышленников. Когда к нему подошла муниципальная стража, он начал кричать, что этот праздничный атрибут иудеев не надо было ставить на Майдане Независимости.
Что известно о ханукие
Ханукия – это символ света, который зажигают в течение 8 дней праздника Ханука. Главный обряд праздника символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над тьмой. В древности в светильники наливали масло, а теперь устанавливают свечи.
Они символизируют чудо, которое произошло во времена восстания и победы Маккавеев над греками, – единственного кувшина с освященным маслом хватило на 8 дней горения Меноры.
Источник: Википедия