Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она заверила, что Ковалев не обсуждал этот вопрос с коллегами.
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"Мы узнали об этом из новостей, он с нами такими планами не делился", – отметила Кравчук.
Она призвала также не связывать покупку "4 канала" с переформатированием "Рады" или "Дома".
Откуда у Ковалева деньги
Согласно декларации "слуги", у него нет жилья, а единственный доход – зарплата нардепа. Кравчук подчеркнула, что не готова отвечать за декларации своих коллег.
Как я прочла в его комментариях в медиа, приобрели канал его родители. Очевидно, это семейные средства,
– допустила нардеп.
Кравчук о покупке коллегой "4 канала": смотрите видео
"Слуга" Ковалев купил "4 канал": главное
- О покупке стало известно 28 декабря по официальным данным.
- Впоследствии в СМИ начали обсуждать факт, что у Ковалева нет собственного жилья, что указано в декларации.
- Сам Ковалев объяснил, что "4 канал", по его мнению, единственный среди частных вещателей в Украине, который равноудален от всех политических и олигархических групп.
- Он заверил, что проукраинский вектор канала сохранится.