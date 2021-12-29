Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона запевнила, що Ковальов не обговорював це питання з колегами.

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"Ми дізнались про це з новин, він з нами такими планами не ділився", – зазначила Кравчук.

Вона закликала також не пов'язувати купівлю "4 каналу" з переформатуванням "Ради" чи "Дому".

Звідки у Ковальова гроші

Згідно з декларацією "слуги", у нього немає житла, а єдиний дохід – зарплата нардепа. Кравчук наголосила, що не готова відповідати за декларації своїх колег.

Як я прочитала у його коментарях у медіа, придбали канал його батьки. Очевидно, це сімейні кошти,

– припустила нардепка.

Кравчук про купівлю колегою "4 каналу": дивіться відео

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