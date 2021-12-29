Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона запевнила, що Ковальов не обговорював це питання з колегами.
До теми Нардеп від "Слуги народу" купив телеканал
"Ми дізнались про це з новин, він з нами такими планами не ділився", – зазначила Кравчук.
Вона закликала також не пов'язувати купівлю "4 каналу" з переформатуванням "Ради" чи "Дому".
Звідки у Ковальова гроші
Згідно з декларацією "слуги", у нього немає житла, а єдиний дохід – зарплата нардепа. Кравчук наголосила, що не готова відповідати за декларації своїх колег.
Як я прочитала у його коментарях у медіа, придбали канал його батьки. Очевидно, це сімейні кошти,
– припустила нардепка.
Кравчук про купівлю колегою "4 каналу": дивіться відео
"Слуга" Ковальов купив "4 канал": головне
- Про купівлю стало відомо 28 грудня з офіційних даних.
- Згодом у ЗМІ почали обговорювати факт, що Ковальов не має власного житла, що вказано у декларації.
- Сам Ковальов пояснив, що "4 канал", на його думку, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп.
- Він запевнив, що проукраїнський вектор каналу буде збережений.