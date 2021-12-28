Така інформація є в декларації парламентаря за 2020 рік. Своїм житлом Ковальов поки не розжився.

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Нардеп має право на користування будинками матері

Ковальов має право на користування двома будинками, які належать його матері – Тетяні Ковальовій. Вони розташовані у місті Гола Пристань, що на Херсонщині. Площа будинків – 191 та 158 квадратних метрів. Також у користування нардепа земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів.

Щодо життя у столиці, то квартиру Ковальов орендує. Житло – досить невелике, площею близько 70 квадратних метрів.

Житло у декларації Олексія Ковальова / Скриншот документа

Що відомо про кошти нардепа

У власності нардепа автомобіль BMW X6 2020 року випуску, його вартість 2 мільйони 700 тисяч гривень.

На банківському рахунку політика 540 тисяч в українській валюті, готівкою значно більше – 4 мільйони гривень та 101 тисяча доларів.

Зверніть увагу! Єдиним вказаним доходом Ковальова є депутатська зарплата.

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