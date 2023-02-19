Бараджа, основатель евангельской церкви Санта-Триндади, скончался в больнице города Бейра. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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После 25 дней организм пастора не выдержал

После 25 дней без еды и воды пастор похудел настолько сильно, что не мог встать. Его организм не выдержал поста, в результате чего мужчину доставили в больницу.

Первыми на критическое состояние Франсиско Бараджи обратили внимание родственники и последователи. У пастора Бараджи диагностировали острую анемию и отказ органов пищеварения.

Его пытались спасти с помощью сывороток и жидкой пищи, но было уже слишком поздно. Он скончался в среду, 15 февраля. На момент смерти ему было 39 лет.

Верующие церкви Санта-Триндади сказали, что для пастора и его последователей было привычно поститься, но не так долго.

Его брат Маркес Мануэль Бараджа подтвердил, что пастор постился. В то же время он подверг сомнению медицинский диагноз относительно его смерти. По словам Маркеса Мануэля, пастор страдал низким давлением.

Пастор также был учителем французского языка в городе Мессика в центральной провинции Маника, недалеко от Зимбабве.

Справка. Согласно Евангелию от Луки, после своего крещения Иисус был отведен Духом в пустыню, где постился 40 дней. Он противостоял соблазну дьявола и выдержал испытание.