Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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В Ахтырке разобрали завалы возле городского совета и вывезли твердые бытовые отходы. Выполнена подсыпка дороги на улице Революции. Ведутся работы по ликвидации прорыва водопровода на перекрестке улиц Полтавской и Киевской,

– рассказал он.

В Ахтырской и Великописаревской территориальных общинах продолжаются восстановительные работы по электро- и газоснабжению.

В Тростянке, по словам Тимошенко, продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов и отремонтирован водопровод на улице Морозова.

В Ромнах отремонтирована канализационно-насосная станция на Покровском спуске.

Ведутся дорожные работы на трассе Н-12 Сумы – Полтава,

– добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил , что согласно решению Кабмина Украины для ликвидации последствий военных действий Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.

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