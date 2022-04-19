Очищена также улица Вячеслава Чорновола, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Читайте также В Чернигове водоснабжение переводят на дневной и ночной режимы

По его данным, на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи дорожники убрали от остатков сожженной техники российских оккупантов уже 25 км.

Всего за время боевых действий в Черниговской области было повреждено 626 км дорог и разрушено 20 мостов. Два из них – в селах Смолин и Киселевка – на этапе временного восстановления,

– добавил заместитель руководителя ОП.

В регионе, по информации главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, продолжаются работы по восстановлению мобильной связи.

Из 983 базовых станций операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и "Lifecell" в настоящее время работают 795, или 81% от общего количества. Показатели по самому Чернигову несколько ниже – 148 работающих станций из 235 (63%).

Как рассказал Чаус, работы по восстановлению покрытия мобильной связью начались на прошлой неделе, а скорость их выполнения напрямую зависит от работы пиротехников, которые должны проверить объекты на содержание взрывоопасных предметов.

Основная проблема – безопасно добраться до всех точек, где есть оборудование, ведь есть угроза мин. Русские массово миновали следующие объекты. Поэтому приступать к работе можно только после проверки пиротехниками. Также не все дороги области безопасны,

– рассказал Чаус.

В возобновлении работы базовых станций задействовано 16 бригад трех мобильных операторов.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в освобожденных от российских оккупантов районах Житомирщины разминировано уже 8 населенных пунктов.

Вас это может заинтересовать – Google рассекретил все стратегические и военные объекты России: видео

Очищено також вулицю В'ячеслава Чорновола, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Читайте також: У Чернігові водопостачання переводять на денний і нічний режими

За його даними, на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі дорожники прибрали від залишків спаленої техніки російських окупантів вже 25 км.

Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів. Два з них – у селах Смолин та Киселівка – на етапі тимчасового відновлення,

– додав заступник керівника ОП.

У регіоні, за інформацією голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, наразі тривають також роботи з відновлення мобільного зв'язку.

З 983 базових станцій операторів "Київстар", "Vodafone Україна" та "Lifecell" на цей час працюють 795, або 81% від загальної кількості. Показники по самому Чернігову дещо нижчі – 148 працюючих станцій із 235 (63%).

Як розповів Чаус, роботи з відновлення покриття мобільним зв'язком почалися минулого тижня, а швидкість їх виконання безпосередньо залежить від роботи піротехніків, які мають перевірити об'єкти на вміст вибухонебезпечних предметів.

Основна проблема – безпечно дістатись до всіх точок, де є обладнання, адже є загроза мін. Росіяни масово мінували такі об'єкти. Тому приступати до роботи можна було лише після перевірки піротехніками. Також не всі дороги області є безпечними,

– розповів Чаус.

У відновленні роботи базових станцій задіяні 16 бригад трьох мобільних операторів.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у звільнених від російських окупантів районах Житомирщини розміновано вже 8 населених пунктів.

Вас це може зацікавити – Google розсекретив усі стратегічні й військові об’єкти Росії: відео