Очищено також вулицю В'ячеслава Чорновола, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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За його даними, на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі дорожники прибрали від залишків спаленої техніки російських окупантів вже 25 км.

Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів. Два з них – у селах Смолин та Киселівка – на етапі тимчасового відновлення,

– додав заступник керівника ОП.

У регіоні, за інформацією голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, наразі тривають також роботи з відновлення мобільного зв'язку.

З 983 базових станцій операторів "Київстар", "Vodafone Україна" та "Lifecell" на цей час працюють 795, або 81% від загальної кількості. Показники по самому Чернігову дещо нижчі – 148 працюючих станцій із 235 (63%).

Як розповів Чаус, роботи з відновлення покриття мобільним зв'язком почалися минулого тижня, а швидкість їх виконання безпосередньо залежить від роботи піротехніків, які мають перевірити об'єкти на вміст вибухонебезпечних предметів.

Основна проблема – безпечно дістатись до всіх точок, де є обладнання, адже є загроза мін. Росіяни масово мінували такі об'єкти. Тому приступати до роботи можна було лише після перевірки піротехніками. Також не всі дороги області є безпечними,

– розповів Чаус.

У відновленні роботи базових станцій задіяні 16 бригад трьох мобільних операторів.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у звільнених від російських окупантів районах Житомирщини розміновано вже 8 населених пунктів.

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