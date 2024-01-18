Ряд рейсов задержан. Более того, аналогичный план объявляли еще на двух аэродромах в России.
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На сайте аэропорта Внуково сообщили, что приём рейсов задерживается примерно на час. Также аэропорт задерживает самолеты, которые в ближайшее время должны были вылететь из Москвы.
Что касается других аэродромов, где объявляли план "Ковер", то речь идет об аэродроме в Ермолино Калужской области и аэродроме в Кубинке Московской области.
Самолеты кружили в небе
По информации сервиса Flightradar24, который в реальном времени позволяет следить за положением воздушных судов, вокруг Москвы летали пассажирские самолеты, которые к тому времени уже приземлились в аэропорту Внуково.
Самолеты наматывали круги вокруг Москвы, вероятно, ожидая разрешения на посадку.
"План "Ковер" объявлен в столичном аэропорту Внуково, а также на аэродромах в Кубинке и Ермолино. Они закрыты на вылет/прилет. Самолетам рекомендуют садиться в другие авиагавани", — говорилось в сообщениях российских пропагандистов.
Что произошло в воздушном пространстве России
Отметим, что в 11:45 россияне заявили, что аэропорт Внуково отменил план "Ковер" и возобновил работу.
В то же время, о причинах приостановки работы аэропорта в России не сообщали. Интересно, что не комментировал ситуацию и мэр Москвы Сергей Собянин.
Беспилотники атаковали нефтебазу
- При этом ранее в СМИ сообщили, что ночью 18 января было громко в подмосковном Подольске и под Санкт-Петербургом. О взрывах сообщали очевидцы, а к утру власти назвали причину взрывов – заявили об атаке БПЛА.
- Российское минобороны заявило, что их ПВО "сбила один дрон" над территорией Московской области, а затем еще один "перехватила" над Ленинградской областью.
- Источники 24 Канала сообщили, что 18 января беспилотники ГУР МО атаковали нефтебазу врага в Ленинградской области России. Более того, известно о попадании, но их в России традиционно пытаются скрыть.