Как пишут российские СМИ, вертолет принадлежит компании СЛО "Россия".

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Это предприятие, обеспечивающее перевозку должностных лиц России, а также представителей спецслужб и военных.

Как случилась авиакатастрофа

Вертолет Ми-8 правительственного специального правительственного летного отряда при посадке в аэропорту Внуково, предварительно, ударился о землю хвостовой частью. На место сразу же выехали спасатели.

Есть ли информация о пострадавших

По предварительным данным, на борту никого не было. Жертв и пострадавших нет.

В сети уже появились первые кадры Ми-8, упавшего во "Внуково". На фото виден разрушенный хвостовой винт. Российские СМИ пишут, что это Ми-8МТВ-1, выпущенный в 2013 году, и рассчитан на 22 пассажира.



Место аварии в российском аэропорту "Внуково" / Фото из телеграмм-канала Mash