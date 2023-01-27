Як пишуть російські ЗМІ, вертоліт належить компанії СЛО "Россия".

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Це підприємство, що забезпечує перевезення посадових осіб Росії, а також представників спецслужб та військових.

Як трапилася авіакатастрофа

Вертоліт Мі-8 урядового спеціального урядового льотного загону під час посадки в аеропорту Внуково, попередньо, вдарився об землю хвостовою частиною. На місце одразу ж виїхали рятувальники.

Чи є інформація про постраждалих

За попередньою інформацією, на борту нікого не було. Жертв і постраждалих немає.

У мережі вже з'явилися перші кадри Мі-8, який впав у "Внуково". На фото видно зруйнований хвостовий гвинт. Російські ЗМІ пишуть, що це Мі-8МТВ-1, випущений у 2013 році, і розрахований на 22 пасажири.



Місце аварії у російському аеропорту "Внуково" / Фото з телеграм-каналу Mash