Отмечается, что использование редкой рыбы для блюда было случайным. Шеф-повар планировал приготовить совсем другой вид, который не находится под угрозой исчезновения.

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Скандал вокруг шоу

В эфире кулинарной программы "Вкусная кулинария" ресторатор Роланд Лукеш готовил рыбные котлеты с маринованным картофелем в сливках. Повар использовал для блюда Frauennerfling, то есть дунайскую плотву. В Австрии этот вид считается редким и занесен в Красную книгу.

Уже на следующий день государственная рыболовная ассоциация обратилась к телеканалу ORF с требованием объяснить ситуацию, ведь этот вид плотвы находится под охраной уже 20 лет. А на рыбака, который занимался выловом плотвы, коллеги подали жалобу на нарушение закона.

Оказалось, что причиной скандала стала ошибка – как отметил шеф-повар, рыбак перепутал и принес другую рыбу. Для блюда был необходим вязь, а не плотва.

Я попросил известного рыбака привезти белую рыбу, потому что это традиционное блюдо из белой рыбы. Он ошибся и принес мне Frauennerfling вместо Nerfling. Это была наша вина,

– отметил Роланд Лукеш.

Он добавил, что никогда не сталкивался с чем-то подобным и шокирован ситуацией. В качестве меры предосторожности Лукеш даже изъял из меню рыбные котлеты, которые обычно готовятся из сома или карпа.

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