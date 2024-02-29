Кроме этого, украинская разведка опубликовала аудио-перехват с вражеского судна.

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Подробности происшествия

В Азовском море вспыхнул пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы фсб России.



Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу, однако спаслись не все. Враг понес потери в количестве пяти оккупантов. Об этом сообщили сами российские военные.



Отрывок из диалога врага / ГУР

Что стало причиной пожара пока неизвестно.

Причины пожара на катере государства-агрессора России, а также характер потерь противника уточняется,

– сообщили в ГУР.

Перехват с горящего корабля врага: смотрите видео

Сколько враг потерял кораблей за последних 2 года

Справка. С начала полномасштабного вторжения враг потерял 25 своих кораблей и катеров. Также ВСУ уничтожили 1 подводную лодку врага в Черном море.

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Напомним, что 14 февраля Генштаб отчитался об уничтожении “Цезаря Куникова”. Вражеский корабль удалось потопить благодаря совместной спецоперации ВСУ и ГУР. Судно было уничтожено вместе с важным грузом – БК.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов уточнил, что операция была подобна той, которая проводилась ранее с российским кораблем "Ивановец", но со своими особенностями. Уничтожить корабль удалось с помощью морских ударных дронов Magura V5.

После этого Кремль отправил в отставку командующего Черноморского флота России адмирала Соколова. Однако пока точно неизвестно, жив ли он еще. Ранее сообщалось, что он мог погибнуть в результате украинского удара во временно оккупированном Севастополе в сентябре 2023 года.