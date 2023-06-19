В отличие от преднамеренной пропаганды Путина, в Бабьем Яру стремятся тщательного и беспристрастного исторического исследования Холокоста. Одним из таких исследований стало установление имен убийц в Бабьем Яру, информирует 24 Канал.

Внимание Я горжусь Зеленским, – главный раввин Украины "закрыл рот" Путину

Председатель ученого совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", о. Патрик Дебуа установил список из 161 немца, причастного к расстрелу 33 771 еврея в Бабьем Яру. По его оценкам, было привлечено более 2000 немцев, в том числе печально известного Пауля Блобеля.

Патрик Дебуа также проводил расследование массовых расстрелов в России, от Ленинградской области до Северной Осетии.

Мы призываем г-на Путина изучать Холокост в его собственной стране, России, где зафиксировано более 100 мест массовых убийств евреев.

– резко ответили в "Бабьем Яру" на антиукраинские заявления Путина.

Отмечают, что искажение Холокоста в политических целях является серьезным посягательством на достоинство жертв. Путин обвиняет Украину, пытаясь скрыть свои акты геноцида.

Глава наблюдательного совета "Бабьего Яра" Натан Щаранский от имени еврейского народа выразил уважение президенту Зеленскому, объединившему всех украинцев в жестокой войне России против Украины.

Фильм "зверства украинский полицаев" – нагромождение лжи

Александр Круглов, старший научный советник по историческим вопросам Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр" также обратил внимание, что на петербургском экономическом форуме с подачи Путина также был показан так называемый документальный фильм о "зверствах украинских полицаев".

Он подчеркнул, что "даже беглый анализ этого продукта российских пропагандистов позволяет заключить, что он представляет собой накопление лжи и подтасовку фактов."

"В частности, украинские полицейские, тем более Буковинский шалаш, на основе которого весной 1942 года был сформирован 115-й и 118-й шутцманшафтбатальоны, в расстрелах евреев в Бабьем Яру осенью 1941 участия не принимали. , то есть после массовых расстрелов", – объяснил Александр Круглов.

Он добавил, что в конце сентября 1941 года в Киев из Житомира немцы привезли 300 бывших военнопленных, из которых была сформирована украинская вспомогательная полиция, однако никакого участия в расстрелах она не принимала.

Расстрелы проводили ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО немецкие полицейские и эсэсовцы – зондеркоманда СД 4а, рота войск СС особого назначения, подразделения 45-го и 303-го полицейских батальонов. Показанный в начале фильма отрывок из художественного фильма о Бабьем Яре является чистой выдумкой и искажением настоящих событий,

– подчеркнул исследователь.

В "Бабьем Яру" объясняют, что цель россиян очевидна – психологически повлиять на зрителей, сформировать или усилить у них негативное отношение к Украине. Такую же цель и другие включенные в фильм отрывки из немецкой кинохроники о преследовании евреев местным населением, которые никакого отношения к Украине не имеют. В этих отрывках идет речь о событиях в странах Балтии.

Важно! В целом показанный фильм о "зверствах украинских полицаев" носит сугубо пропагандистский характер и призван оправдать агрессию России против Украины, преступления россиян на захваченной территории Украины, настроить население России и многочисленные зарубежные делегации, участвовавшие в форуме, против Украины в целом, и украинской власти особенно.

Что этому предшествовало