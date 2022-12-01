После обстрелов машину починили, поэтому ребята работают. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко.

Кстати , под Бахмутом украинские защитники уничтожили пункт наблюдения россиян: их же ракетами

Герои на каждом шагу

Речь идет об авто, поднимающем контейнеры. К мусоровозу пришли запчасти. В течение полутора недель техника работает.

Перед этим мусор из Бахмута не вывозился примерно с середины октября. Из-за обстрелов российской армии через месяц в городе накопились бытовые отходы. Активист Евгений Ткачев опубликовал видео работы коммунальщиков.

Герои в Бахмуте на каждом шагу! Там "прилет" метров в 200, а они мусор вывозят,

– написал общественный деятель.

В Бахмуте, несмотря на обстрелы, вывозят мусор: видео

Важно чистить город от мусора до морозов

Чиновник сообщил, что от отходов удается очищать только центральную, западную и северо-западную часть города. Южная – слишком опасная, а восточная – отрезана из-за уничтоженного города.

По словам Марченко, важно убрать сейчас, пока не наступили холода и мусор не замело снегом. Отмечают, что световой день короткий, обстрелы раздаются постоянно, но работа не прекращается.

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