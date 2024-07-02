Атаковали врагов наши военные вечером 1 июля. Уже на следующий день об атаке рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук, пишет 24 Канал.

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Где расположен склад боеприпасов россиян в районе Балаклавы

Николай Олещук рассказал, что наши пилоты с самолетов, которые уже якобы "уничтожили" россияне, нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму.

В телеграм-канале "Крымский ветер" уточнили, что ВСУ атаковали военную часть россиян, которая расположена в возле села Флотское в Балаклаве.

Где размещена воинская часть, которую атаковали ВСУ: смотрите на карте

Кстати, от части до Севастополя ориентировочно 17 километров.

Согласно спутниковым фото, обнародованным в сети, украинские военные попали именно в воинскую часть. На обнародованных фотографиях заметно слева трехэтажное здание, которое уцелело. Там совпадает количество этажей и оконных пролетов.



Вероятные последствия ВСУ по военной части россиян

Стоит заметить, что в результате атаки в воздух мог взлететь склад "Шахедов". То есть удар ВСУ мог уничтожить ориентировочно 90 беспилотников типа "Шахед".