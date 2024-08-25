На вражеских сайтах отмечают, что эта российская часть 20728 занимается "обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях". Она размещена в микрорайоне Авиагородок, дом 38А, пишет 24 Канал.

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Стоит заметить, что утром 22 декабря 2023 года там уже фиксировали неизвестные беспилотники. Кстати, в городе также есть аэродром, однако на картах в интернете объект выглядел заброшенным.

Что известно о пожаре в Батайске

Пожар в Батайске вспыхнул вечером 24 августа. Россияне жаловались, что огонь не останавливается, на месте работали пожарные.

Спасатели заявили, что за Батайском якобы "вспыхнул камыш" на 400 метрах квадратных. Там работали пожарные из 4 частей.

Мощный пожар в Батайске: смотрите видео

На одном из видео пользователь сети рассказывает, что якобы пожар вспыхнул после того, как на Аксайском мосту люди запускали фейерверки. Именно после этого занялся огонь в поселке Солнечный.

По состоянию на 23:01 россияне писали, что охраняют территорию. В полночь на 25 августа россияне заявили, что середину очага возгорания якобы удалось потушить.

Вероятно, прилет, по вражескому объекту в Батайске: смотрите видео

Кстати, местные телеграм-каналы в 23:09 25 августа опубликовали видео из Батайска, на котором слышны звуки взрывов. Поэтому вполне вероятно, что причиной пожара были не фейерверки, как утверждают россияне.

Россияне опубликовали видео из Батайска: слушайте запись

Одна из пользовательниц в комментариях написала, что якобы авиагородок горит, Соленое озеро.



Дроны могли атаковать Батайск / Скриншот 24 Канала

"Паляница" могла атаковать Батайск: смотрите видео



Другие россияне в комментариях жалуются, что пожарные "караулят", а не тушат пожар. По их словам, от дыма уже нечем дышать.



Россияне жалуются, что нечем дышать из-за пожара в Батайске / Скриншот 24 Канала

У россиян вечером 24 августа якобы "горел камыш": смотрите кадры

Или по Батайску прилетела "Паляница"

Украинский офицер рассказал, что на самом деле у россиян никакие не "фейерверки", а атака.

Поражение инфраструктуры противника в районе населенного пункта Батайск ударными "Паляницами",

– заявил офицер в телеграм-канале "Полковник ГШ".

Мощно горело в Батайске: смотрите видео

У россиян может гореть авиагородок / Фото росСМИ