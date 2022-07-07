Чтобы показать свое несогласие с планами кремля и самопровозглашенного президента, женщины оставляют на улице мягкие игрушки своих детей с подписями. Заметим, что это довольно смелый поступок, ведь режим александра лукашенко приходит за всеми, кто не согласен с его политикой.

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Война убивает даже выживших, – матери

Игрушки оставляют в разных заметных местах – парках, на улице, возле храмов, в подъездах и так далее. К ним женщины прикрепляют разные письменные послания:

"Дети не должны умирать. Нет войне!";

"Война убивает и выживших";

"Перестаньте убивать детей";

"Мой маленький слоник, мой любимый котик, мой сын. Твоя мать не позволит лишить тебя жизни. Мы против войны! Пусть под бомбы идут сыновья Лукавого".

"Союз матерей" призвал всех белорусов не быть безразличными и присоединиться к акции.

Белорусские матери устроили акцию против войны / Фото "Союза матерей"

Как присоединиться к акции

В целях безопасности у игрушек оставляйте отпечатанные надписи, а не написанные от руки.

Игрушки оставляйте там, где в данный момент никого нет.

Удаляйте фотографии со своего телефона сразу после отправки их "Союзу матерей" – по ссылке.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский призвал белорусов делать все возможное, чтобы не допустить повторного вторжения в Украину с их территории. Глава государства верит, что беларусь таки не вступит в открытую войну, однако провокации с ее стороны могут быть.

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