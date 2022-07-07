Щоб показати свою незгоду з планами кремля та самопроголошеного президента, жінки лишають на вулиці м'які іграшки своїх дітей з підписами. Зауважимо, що це досить смілий вчинок, адже режим олександра лукашенка приходить по всіх, хто незгодний з його політикою.

До теми Ударних груп з боку білорусі наразі немає, але є маркери нагнітання, – Міноборони

Війна вбиває навіть тих, хто вижив, – матері

Іграшки залишають у різних помітних місцях – парках, на вулиці, біля храмів, у під'їздах тощо. До них жінки прикріплюють різні письмові послання:

"Діти не мають помирати. Ні війні!";

"Війна вбиває і тих, хто вижив";

"Перестаньте вбивати дітей";

"Мій маленький слоник, мій улюблений котик, мій син. Твоя мати не дозволить позбавити тебе життя. Ми проти війни! Нехай під бомби йдуть сини Лукавого".

"Союз матерів" закликав усіх білорусів не бути байдужими та долучитися до акції.

Білоруські матері влаштували акцію проти війни / Фото "Союзу матерів"

Як долучитися до акції

Задля безпеки біля іграшок залишайте видрукувані написи, а не написані від руки.

Іграшки залишайте там, де в цей момент нікого немає.

Видаляйте фотографії зі свого телефону одразу після того, як надішлете їх "Союзу матерів" – за посиланням.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський закликав білорусів робити все можливе, щоб не допустити повторного вторгнення в Україну з їхньої території. Глава держави вірить, що білорусь таки не вступить у відкриту війну, однак провокації з її боку можуть бути.

Більше про акцію у білорусі – дивіться у відео